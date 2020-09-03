برشلونة متفائل بعودة ميسي للتدريبات غدا الجمعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاؤل كبير لدى إدارة نادى برشلونة، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتدريبات الفريق الكتالونى، بداية من غدا الجمعة، على الرغم من عدم التوصل إلى إتفاق بين خورخى والد اللاعب، وخوسيه ماريا بارتوميو، رئيس النادى، بعد الإجتماع الذى جمع الطرفين، مساء الأربعاء.

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مسئولى برشلونة يتوقعون أن يعود ميسي، إلى التدريبات يوم الجمعة، ويمكن أن يسمح له النادي بأيام راحة إضافية إذا كان في حاجة إليها.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت عن كواليس إجتماع والد النجم الأرجنتيني ميسي، وبارتوميو، رئيس برشلونة، حيث أصر الأخير على خورخى بعرض التجديد لنجله وأنه لن يتفاوض ابدًا برحيل ميسى، وأنه يعتمد على ابنه فى مشروع المدير الفنى رونالد كومان الجديد

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الطرفان سوف يستمران فى المفاوضات لكن حتى الان ميسى ما زال لاعبًا فى برشلونة، وأن فى نهاية الاجتماع، بارتيميو أخبر خورخى بأنه ينتظر حضور ميسى فى التدريبات.

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وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكس رسمي إلى إدارة برشلونة، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهى يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

جدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يستعد لمفاجأة خورخى ميسى بعرض تجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

