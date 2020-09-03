لحظة الاعتداء على رجال الأمن فى الأردن خلال حملة تفتيشية على المحلات.. فيديو

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء بعض الأشخاص على رجال الأمن في محافظة الكرك الأردنية، ما أثار موجة غضب واستياء بين الأردنيين، مطالبين بضرورة القبض على المعتدين.
وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية، عن إجراءات فورية وحازمة لضبط كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام في محافظة الكرك الثلاثاء.
لحظة الاعتداء على رجال الأمن في الأردن
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: "إن الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يرشقون إحدى المحطات الأمنية بالحجارة، حدث في محافظة الكرك الثلاثاء".
وأضاف في بيان له: "أثناء قيام قوة أمنية بمراقبة تطبيق منع حظر التجول وعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية التي تخالف أمر الدفاع بعدم إغلاق المحال بالساعة العاشرة مساء، قامت مجموعة من الأشخاص بمقاومة القوة ورشقها بالحجارة وذلك لرفضهم إغلاق المحلات".
وأكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أنه تم التعامل معهم كما جرى تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء، وبوشر بتكثيف البحث عنهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار كافة الأشخاص الخارجين على القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام.
أشخاص يعتدون على الأمن الأردني
الاعتداء على رجال الأمن في الأردن
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