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أستون فيلا يستعد لمكافأة تريزيجيه على رفض العروض التركية بزيادة راتبه

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يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي لتحسين عقد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وزيادة راتبه بعدما قرر اللاعب الاستمرار مع الفيلانز ورفض العروض الاحترافية على مدار الفترة الماضية وتحديدا من أندية كبرى بالدورى التركى، حيث سيبقى مع الفريق الذى نجح فى الاستمرار فى الدوري الإنجليزي، بعدما تفادى الهبوط وأنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقى بورنموث وواتفورد اللذين هبطا لدورى الدرجة الأولى بجانب فريق نورويتش سيتى صاحب المركز العشرين والأخير.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن أستون فيلا سيقوم بتحسين عقد تريزيجيه الذى ينتهي في يونيو 2023 مع زيادة راتبه كمكافأة للاعب على استمراره بعدما لعب دورا حاسما في بقاء الفريق في الدوري بآخر جولات المسابقة.

كانت تقارير قد أشارت أن عدد من أندية تركيا يأتي على رأسها جالطة سراي وفناربخشة تواصلا مع ويليام دافيلا وكيل محمود حسن تريزيجيه لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض من جانب تريزيجيه.

في الوقت نفسه، أبلغ دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، إدارة النادي بتمسكه بخدمات محمود تريزيجيه وعدم الموافقة على رحيله للدوري التركي مهما كانت الإغراءات، موضحاً أنه يراهن على اللاعب المصرى أن يكون الرجل الأول داخل الفريق بالموسم الجديد فى ظل اقتراب رحيل جاك جريليتش قائد "الفيلانز".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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