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أمريكا تقيد حركة الدبلوماسيين الصينيين داخل أراضيها

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن كبار الدبلوماسيين الصينيين فى الولايات المتحدة، باتوا بحاجة إلى موافقة من وزارته قبل القيام ببعض التحركات، بحسب "سبوتنيك".

 

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الصينى شى جين بينج، فى اجتماع ثنائى خلال قمة قادة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان

 

واشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو: "ستطلب وزارة الخارجية الآن من كبار دبلوماسيى جمهورية الصين الشعبية فى الولايات المتحدة الحصول على موافقة لزيارة حرم الجامعات الأمريكية والالتقاء بمسؤولين حكوميين محليين".

 

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وأضاف أن الفعاليات الثقافية مع جمهور يزيد على 50 شخصًا يستضيفهم دبلوماسيون صينيون خارج خصائص البعثة، ستتطلب أيضًا موافقة وزارة الخارجية الأمريكية.

 

شهدت الفترة الماضية، تطورات عديدة على أصعدة مختلفة، تراوحت بين الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، أدت إلى توتر العلاقات بشكل حاد بين أمريكا والصين.

 

وفى الأسبوع الماضي، تبادلت الولايات المتحدة والصين، التصريحات الحادة وسط تصاعد التوتر العسكرى بين أكبر اقتصادين فى العالم، بعد توتر سياسى وصل إلى حد طرد الطرفين للدبلوماسيين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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