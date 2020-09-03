التليفزيون هذا المساء.. تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حتى مارس.. تلقى 37 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بكفر الشيخ.. مستشار رئيس الوزراء يوضح النتائج المترتبة على دمج الموظفين ببعض الإدارات

تناولت برامج التليفزيون مساء أمس الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام.

مستشار الرئيس يؤكد على تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حتى مارس

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا ما زال موجودا والإجراءات الاحترازية والاحتياطية مستمرة بشدة حتى مارس المقبل.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، خلال برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من 100 لقاح تحت التجارب، وصل 7 منها إلى المرحلة الثالثة من ضمنها لقاح صيني وبريطاني وآخر روسي، لافتا إلى أن مصر تدرس نتائج كافة اللقاحات، لكن حتى الآن لم يحدث تداول لأي لقاح.

وناشد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية باستمرار تطبيق المواطنين الإجراءات الاحترازية حتى بعد انتهاء كورونا نظرا لوجود أمراض أخرى كالأنفلونزا الموسمية.

وبشأن زيادة إصابات كورونا في الدول الأخرى، قال محمد عوض تاج الدين: ربما يكون بسبب الانفتاح الزائد لكن الأعداد قليلة مقارنة ببداية العام، ربما تكون قوة الفيروس انخفضت، لافتا إلى أن مصر تنفذ إجراءات انفتاح مدروس.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن احتمالات حدوث زيادة طفيفة في إصابات كورونا واردة بسبب إجازة العيد، متابعا: مش هنوصل للحالة صفر لا عندنا ولا عند غيرنا، قد تقل الأعداد بشدة»، مشيرا إلى أن هناك 8 أنواع لفيروس كورونا بالعالم يوجد 7 منها في مصر.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية نجاح المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة قائلا: ثبت أن الحالات المصابة بأمراض مزمنة كانت الأكثر تأثرا عند إصابتها بفيروس كورونا، مقارنة بالآخرين، متابعا: بروتوكول مصر لعلاج كورونا مؤثر وناجح، وكافة الأدوية متوافرة ولدينا احتياطي استراتيجي قوي لكل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة.

تلقى 37 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، إنه تم إعادة تقييم التسعير في التصالح على مخالفات البناء، وحدث إقبال غير عادى، حيث إن هناك حوالى 37 ألف تصالح على مخالفات البناء، ولا يزال هناك إقبال مستمر، متمنيا أن الكل ينضم تحت طائلة القانون، كما أن الإجراءات رادعة لضبط المنظومة.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن المحافظة تلقت 3346 طلب تصالح في مخالفات البناء، بمبلغ أكثر من 16 مليون جنيه، مؤكدا أن الهدف تخطيط عمرانى سليم وهو ما يرفع معنويات المواطنين، حيث إن السكوت على المخالفات شيء مؤثر على نفسية المواطن.

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رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف حجم الاستثمارات خلال 5 سنوات الماضية

قال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحتها 460 مليون متر، والتي تضم 6 موانى و4 مناطق صناعية، خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك فرصة أن تعمل الهيئة مع عناصر بالدولة لتهيئة المنطقة بالبنية التحيتة المناسبة، وكان هناك اهتمام بالـ6 موانئ بين توسعة وتجهيز أرصفة كثيرة وتعميق أكبر لها، حتى تعمل بشكل أفضل و تجذب أعمال إضافية، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية تعدى حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة الاقتصادية الـ17 مليار دولار طبقا للحصر الأخير، وتحقيق فرص عمل بالموانئ تقترب من 75 أو 80 الف فرصة عمل مباشرة، وطوحنا أكبر من تلك الاستثمارات كذلك عدد أكبر في فرص العمل وجودتها.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مداخلة عبر برنامج سكايب، اليوم الأربعاء، على برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن الظروف اختلفت في فترة كورونا، ولكن كان هناك تأثير مباشر على بعض الموانئ بصورة إيجابية، وكان هناك فى بعض الموانى عمل بصورة أكبر في تلك الفترة، مشيرا إلى أن انقطاع بعض الأسواق بين الصين وأوروبا أعطانا القدرة بتشغيل موانينا بشكل أكبر، وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية سواء للسفن القادم أو العاملين عليها أو الموجودين في الساحات.

وقال يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك استراتيجية 2020- 2025 يتم استهداف من خلالها مجموعة من الصناعات حتى يتم جذب استثمارات جديدة للمناطق الاقتصادية بقناة السويس، وتوطين صناعات محددة، وأنه تم الإعلان من فترة أنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة لخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة القادمة.

وأشار يحيى زكى، إلى أن مصر قادرة كدولة أن تكون المنفذ الحقيقى للقارة الأفريقية، وهناك حاليا شبكة من الطرق التى تمر بعدد كبير من الدول الافريقية وتنتهى في جنوب أفريقيا، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة مصر لإفريقيا، مؤكدا على بدء العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبى العالمية.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أنه يتم التركيز الأن على الحوافز الغير ضريبية والتسهيلات، وتسهيل مناخ و بيئة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للمستثمرين الأجانب الجادين الذين يعملون في تصدير منتجاتهم إلى الخارج، وهناك إمكانية إنهاء الأعمال من خلال الشباك الواحد واستخراج التراخيص والإجراءات المختلفة، موضحا، أن في الربع الأخير من العام الحالي سيتم الإعلان عن التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، وكذلك خطة 2020- 2025.

مستشار رئيس الوزراء يوضح النتائج المترتبة على دمج الموظفين ببعض الإدارات

قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن التوجهات الموجودة من القيادة السياسية، حول إعادة التشكيل أو التطوير المؤسسى لن ينتج عنه فقد الموظفين لوظائفهم، ولكن سيتم لهم أعادة تأهيل، عند دمج الإدارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بداية الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيشمل رئاسة مجلس الوزراء بالكامل، ثم يتم انتقال جميع دواوين الوزارات، والتى ستنتقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات هناك، والتى وفرتها وزارة الاتصالات وإدارة النظم.

وأشار المهندس هانى محمود، إلى أن هناك 61 ألف موظف من المرشحين إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى، تم إجراء تقييم لقدراتهم بالكامل، ومعرفة نقاط القوة والضعف الخاصة به، وتم وضع خطة لتدريب هؤلاء الموظفين قبل الانتقال، عن طريق عدد من الكورسات والتدريبات الخاصة بمجال عمله.



