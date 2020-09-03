خلافات عائلية تنهى حياة صيدلى على يد أحد أقاربه فى الغربية

شهدت قرية سجين الكوم، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، مقتل صيدلى على يد أحد أقاربه، نتيجة لوجود خلافات عائلية بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "ب. م. ا" 22 سنة، صيدلي، للمستشفي مصاباً بجرح نافذ بالصدر ووفاته فور وصوله.
انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد أقاربة بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى قيام الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والقبض على المتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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