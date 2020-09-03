تويتر يؤكد اختراق حساب رئيس وزراء الهند.. تغريدات تطلب التبرع لصالح صندوق للإغاثة

أكد موقع تويتر، اليوم، الخميس، أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكترونى الشخصى، لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.
وقال تويتر ، إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق، وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".
ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه.
وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.
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