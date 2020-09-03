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كواليس خناقة كهربا والشناوي في مران الأهلي وموقف عبد الحفيظ

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كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس المشادة التي وقعت بين محمود كهربا ومحمد الشناوي داخل الأهلي خلال مران الأربعاء، وترتب عليها تغريم الأول مبلغ مليون جنيه، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: "حدث خلاف وتشاجر بالأيدي بين كهربا والشناوي بدأ في غرفة الملابس، كهربا كان يجلس في غرفة الملابس وبدأ الأزمة بالهزار وهناك ألفاظ مش جيدة والشناوي قالوه مينفعش تقولي كده وبعدها الأمور هديت".

وتابع: بدأ اللاعبون ينزلوا ملعب التتش وفي الطريق إلى الملعب تجددت المشادة مرة ثانية ثم في الملعب مرة ثالثة والبادئ دائما كهربا والموضوع أصبح خارج السيطرة، واستطرد: "فايلر أبعد كهربا عن التدريب والتطاول زاد من كهربا وبعدها توجه للبيت وسيد عبد الحفيظ أخذ القرار بتوقيع غرامة مالية بقيمة مليون جنيه تم توقيعها في الحال".

وأضاف: "كهربا عاد للنادي الأهلي وتقدم باعتذار لإدارة الكرة وسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي ووليد سليمان عما بدر منه، الأمر لم يمر مرور الكرام وهناك حالة استياء شديدة داخل الأهلي والجهاز الفني وجهاز الكرة من كهربا".

وقال: "كهربا سيتواجد في المران غدًا ولكن كيف سيتدرب هو قرار الجهاز الفني، وكهربا متضايق مما فعله"، وووجه شوبير سؤالاً إلى كهربا قائلاً: "لو مكملش في الأهلي هيروح فين سؤال لازم يوجهه لنفسه الزمالك صعب يرجعله وبيراميدز أيضًا في وجود رمضان صبحي وعليه أن يعيد حساباته من جديد والأهلي لن يغير أسلوبه الإداري التربوي، الأهلي ممكن يضحي ببطولة الدوري ولا يضحي بمبادئه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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