موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى اليوم الخميس 3 / 9 / 2020

يلتقى فريقا الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 24 للدورى علي استاد الدفاع الجوى علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقين في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم علي استاد برج العرب، وتذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت.

غيابات الزمالك امام بيراميدز

يعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف .

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

ومن المنتظر ان يشارك الزمالك في مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

غيابات بيراميدز

يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام، كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى جعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز امام الزمالك

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدى سليمان، خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى، خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوى.



