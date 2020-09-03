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مى كساب تنتهى من تسجيل دويتو جديد مع أوكا فى ألبومها المقبل

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انتهت المطربة مى كساب من تسجيل أغنية بألبومها الجديد تحمل عنوان "عم الناس"، وهى دويتو يجمعها مع زوجها المطرب أوكا، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

وقالت مى كساب، لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بالتعاون مع زوجها أوكا من خلال الدويتو بألبومى الجديد، الذى يقدم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدى، وأتمنى أن ينال دويتو إعجاب الجمهور.

 

من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات السابقة لـ"اليوم السابع"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هى الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مي "سوسة سوسة"، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر إنستجرام، حيث كتبت فى تعليقها على ذلك إن لينك الأغنية بالكامل على موقع يوتيوب، تأتى الأغنية فى إطار اهتمام مي كساب بطرح أغاني من وقت لآخر مناسبة للأطفال، حيث كانت طرحت شهر الماضي أغنية "توت توت" عبر  "يوتيوب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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