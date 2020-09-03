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القبض على المتهمين بتزوير كارنيهات نادى رياضى بكفر الشيخ

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فى ضوء ما تبلغ لقسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام ( 4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة) بإستغلال إسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 متهمين – " مقيمين  بكفر الشيخ") وبمواجهتهم قرروا أنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.

وفى وقت لاحق حضر (طالب – مقيم بكفرالشيخ) وقرر قيام المتهمين بالتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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