أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 2/9/2020

شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 2/9/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء أبرزها ، محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد، الأهلي يُنعي عماد اليماني المدير الإداري السابق لفريق الكرة، وكهربا يتظلم لرئيس الأهلي من سيد عبد الحفيظ ضد عقوبتي حارسي الفريق. Advertisements محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى الجماعية عقب مباراة الوداد يعود محمد محمود لاعب الاهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها 26 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا



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