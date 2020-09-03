الإسكان الاجتماعى يؤكد تخصيص 350 ألف وحدة سكنية ورصد أكثر من 3000 مخالفة

وأكد نائب الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، على أن هناك 650 ألف وحدة سكنية يتم إنشاؤها حاليا، تم الانتهاء من 450 ألف وحدة، وتخصيص 350 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن عدد المخالفات التي تم رصدها تزيد عن الـ3000 مخالفة، وأكد أن المخالفين يتم تحويلهم إلى النيابة، ويتم تطبيق العقوبات عليه، ومنها الحبس و الغرامة وسحب الوحدة، ومن الممكن أن تحكم المحكمة بجميع العقوبات.
وأشار صلاح حسن نائب الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن مجلس إدارة الصندوق له الحق فى التصالح في المخالفة بشرط عودة الوحدة لما كانت عليه والرجوع في البيع.
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