الطلائع يغلق صفحة مباراة أسوان ويستعد لمواجهة الزمالك بالدورى

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر أمس الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث من المقرر أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية ، وتخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة أسوان تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أنا بخير يا جماعة، اطمئنوا، مجرد كدمة فى الشظية، ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

وتلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركى لشراء عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركى يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

