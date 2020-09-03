4 شهور شرط جزائى ..قانون بيبو لتحجيم الرحيل فى الناشئين بالأهلى

سن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى، قانوناً جديداً بعد الإعلان عن التشكيل الجديد لمدربي قطاع الناشئين يُلزم أي مدرب بدفع قيمة 4 شهور من راتبه حال اتخاذه قراراً بالرحيل عن القطاع بعد تعيينه رسمياً ، وتلقى محمد شرف أحد مدربي القطاع عرضاً للعمل مع علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت رحيل المدرب واشترطت دفعه قيمة 4 شهور من راتبه حال إصراره على الرحيل وفقاً للعقد المبرم بين الطرفيين.
وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبى على مستوى عال من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع الخبير التشيكى ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي.
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