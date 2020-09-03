5 نجوم تتألق بالدورى المصرى بعد جائحة كورونا ..عماد السيد تخصص تصدى ركلات ترجيح .. هيما يظهر بشكل مختلف مع إيهاب جلال.. مروان حمدى يقترب من المنتخب ..أحمد على يعود للتهديف مع إنبى.. وكريم طارق يشعل الميركاتو

نجح عدد من لاعبى الدورى فى الظهور بشكل مختلف تماما عقب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى حتى منتصف يوليه الأمر الذى استدعى تدريب كل لاعب فى منزله على حدى وهبوط المستوى الفنى والبدنى لهم ، إلا أن هناك عدد من اللاعبين عادوا للظهور بشكل أفضل، ونلقى الضوء على هؤلاء النجوم فى هذا التقرير.

عماد السيد

حارس مرمى الإتحاد السكندرى تألق فى حماية عرين زعيم الثغر منذ عودة النشاط بداية من لقاء الزمالك الذى زاد عن مرماه ببسالة وكان سببا رئيسيا فى تحقيق فريقه لنقطة التعادل ، وواصل تألقه واستطاع إنقاذ ركلتى جزاء فى لقاء حرس الحدود وأهدى فريقه أيضا نقطة التعادل ، ثم ظهر فى اللقاء الأخير بشكل مميز أمام الإسماعيلى بالإسماعيلية فى المباراة التى انتهت لصالح الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف .

كريم طارق

صاحب المستوى الثابت مع طلائع الجيش ، يمر بفترة توهج كبيرة مع ناديه العسكرى استطاع انقاذ الفريق أمام سموحه بإحراز هدف التعادل فى الوقت الضائع ، ثم نجح فى إحراز هدف الفوز امام الإنتاج الحربى .

وقد دخلت أندية القمة بالدورى الأهلى والزمالك وبيراميدز فى مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة بتروجت من أجل التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى بداية من الموسم المقبل .

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محمد إبراهيم

صانع ألعاب مصر المقاصة ، من اكثر اللاعبين الذين استفادوا بفترة التوقف حيث عاد محمد إبراهيم لمستواه مع الزمالك وأصبح صانع ألعاب مميز واستطاع إحراز اكثر من هدف لفريقه عبر بهم عن مستواه وبات قريبا من الانضمام للمنتخب الوطنى بالإضافة لاقترابه من الانتقال للأهلى فى الميركاتو الصيفى .

مروان حمدى

مهاجم وادى دجلة ، لفت الأنظار إليه بشدة بعدما استطاع إحراز ثلاثة أهداف فى المباريات الأربع الأخيرة اثنين فى مباراة فريقه أمام المقاصة ، وهدف فى لقاء نادى مصر ، ويعد مروان حمدى من اللاعبين القريبين من الانضمام للمنتخب الوطنى خاصة وأن حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة دائم الإشادة بإمكانيات اللاعب الفنية .

أحمد على

مهاجم إنبى عاد للظهور من جديد بعد جائحة كورونا واستطاع إحراز هدفين لفريقه بالإضافة لصناعة ركلة جزاء فى لقاء الإنتاج الحربى ليثبت للجميع أنه مازال قادرا على العطاء بعد فترة من التوقف عن إحراز الأهداف بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى مع بيراميدز منذ رحيله عن المقاولون فى بداية الموسم الحالى .



