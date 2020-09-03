اليوم.. طنطا يخشى مفاجآت زعيم الثغر فى الظهور الأول لـ "أحمد سامى"

يستضيف طنطا نظيره الإتحاد السكندرى في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز زعيم الثغر على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويقبع طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد سامى" مديراً فنياً لطنطا بعد رحيل محمد صلاح المدير الفني السابق عن الفريق عقب ثلاثية سموحة ويسعى سامى لتحقيق فوز يساهم في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، في المقابل يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث لمواصلة قطار النتائج الجيدة واقتحام المربع الذهبى بفضل كتيبة النجوم المتألقة في زعيم الثغر.

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ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" محمد أشرف وأحمد سالم صافي ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير و محمد اسعد وأحمد الشناوي، وجون افيرى وعبدالرحمن الدح، ومحمد ماجد "أونش " وإسلام فؤاد".

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام طنطا مكون من :" عماد السيد، السيد سالم، عمر الميداني، محمود رزق، محمود شعبان، عبد الغني محمد، مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد، رزاق سيسيه".



