أهم الاخبار

سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 10 آلاف جنيه نفقة ألعاب طفلتها بمصر الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع 10000 جنيه نفقة ألعاب لطفلتها، المفروضة عليه قضائيا، لتؤكد الزوجة فى دعواه تعرضها ونجلتها للهجر طوال عام ونصف، ورفض زوجها سداد النفقات اللازمة للصغيرة والاكتفاء بسؤال والدته علينا هاتفيا مرة واحدة أسبوعيا، مشيرة إلى أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.

وتقدمت الزوجة د.ن.أ، بدعوي قضائية إلي محكمة الأسرة، وطالبت فيها بالحصول على الطلاق للهجر، لتضررها من تصرفات زوجها، كما أقامت دعوي  لإلزامه بنفقات الملبس والفرش والغطاء وأجر المسكن، بعد امتناعه عن سدادها.

وأكدت الزوجة تعرضها للعنف طوال سنوات زواجها الخمسة، ومواصلته تعنيفها بعد هجره لها بالتهديد وملاحقتها باتهامات كيدية بغرض الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وفقا لشهادة الشهود.

 يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 10 آلاف جنيه نفقة ألعاب طفلتها بمصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا