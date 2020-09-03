أجمل هدية.. محمد رمضان يوجه الشكر لحاكم دبى بعد منحه تأشيرة الإمارات الذهبية

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحة التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".



محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيس بوك

وتمنح التأشيرة الذهبية لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في مجالات عملهم.

على جانب أخر، شارك النجم محمد رمضان جمهوره من قبل بصور من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، مع المطرب العالمى ميتر جيمس، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، والذى يقوم بتصويره فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق على الصور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "يا حبيبى، قريبا جدا.. ثقة فى الله نجاح".

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كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقائق.



