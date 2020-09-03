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اصطدام طائرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعنبر فى مطار بيروت

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضررت بشكل طفيف إثر اصطدامها بأحد العنابر فى مطار بيروت الدولي الاثنين الماضى، وقال موقع "فرانس إنفو" بحسب "روسيا اليوم" إن الطيارين غير مسؤولين عن هذه الحادثة ولم يكن الرئيس الفرنسي على متن الطائرة، ونقل عن الصحفى ميشيل بولاكو، أن "الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية "إيرباص 330" قد تضرر بعد اصطدامها بعنبر أثناء ركنها يوم الاثنين".

وأوضح التلفزيون الفرنسى أن ماكرون لم يعد إلى فرنسا على متن الطائرة المذكورة، وعاد على متن طائرة من طراز "فالكون".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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