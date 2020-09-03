مصادر تؤكد وقوع انفجار فى ناقلة النفط العملاقة نيو دايموند قبالة كولومبو

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن النيران اشتعلت صباح اليوم، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.
وأظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.
ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.
وكانت قد أعلنت سلطات "شنجهاى"، شرقي الصين، إنقاذ 3 أشخاص وفقدان 14 آخرين بعد اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن على بعد 5ر1 ميل بحري جنوب شرقي مصب نهر اليانجتسي.
وذكرت السلطات البحرية بشنجهاي أن الحادث وقع عندما اصطدمت ناقلة نفط تحمل حوالي 3000 طن من البنزين بسفينة شحن محملة بالرمال والحصى، ما تسبب في نشوب حريق على سطح ناقلة النفط وغرق الأخيرة.
ويقوم رجال الانقاذ بالبحث عن المفقودين حاليا، فيما ما تزال ملابسات الحادث غير معروفة.
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