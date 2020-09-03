أظهر أمر حكومي نُشر اليوم الخميس، أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات والمالديف. وقالت الحكومة إنها سمحت بثلاث رحلات في الأسبوع إلى القاهرة ورحلتين أسبوعيا إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بالمالديف. وكانت قد قررت طيران الإمارات إضافة 3 رحلات جوية إلي مطار القاهرة الدولي بدءًا من اليوم الخميس، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة أسبوعياً ، وذلك بعد أن استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 إلى القاهرة أغسطس الماضي ، حيث تعد القاهرة حالياً الواجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 و A380من/ إلى دبي.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رويترز: روسيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات والمالديف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.