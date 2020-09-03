قصة هدف.. أسامة حسنى يقود الأهلى للفوز بكأس مصر 2007

من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير الأهلاوية ، يعد هدف أسامة حسنى مهاجم الاهلى السابق فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر عام 2007 حيث تسبب فى تحقيق بطولة غالية كانت غائبة عن جدران النادى الاحمر لفترات بالإضافة إلى أنها أمام الغريم التقليدى الزمالك .
جاءت تلك المباراة مجنونة من بدايتها حيث تقدم الزمالك ثلاث مرات ويتعادل الأهلى بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافى واستطاع أسامة حسنى عقب نزوله من إحراز الهدفين الثالث والرابع للفريق الأهلاوى ليهدى اللقب للجماهير الحمراء التى احتشدت فى مدرجات ستاد القاهرة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته .
وتقدم الزمالك فى الدقيقة 49 عن طريق عمرو زكى وتعادل عماد متعب للأهلى ، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثانى للفريق الأبيض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وظن الجميع أن اللقب سيذهب لجدران البيت الأبيض حتى الدقائق الأخيرة التى شهدت هدفا غاليا للمارد الاحمر لتمتد المباراة للوقت الإضافى .
وفى الوقت الإضافى استطاع جمال حمزة إحراز الهدف الثالث للزمالك ، قبل أن يعود أسامة حسنى ويحرز هدفين متتاليين للفريق الأحمر ينهى بهم على أحلام الزملكاوية ويهدى البطولة للجماهير الأهلاوية .
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