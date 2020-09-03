إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 26 مليونا والوفيات 861770

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26 مليونا وعشرة آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 861770 جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و122 ألفا و77 إصابة، و185754 حالة وفاة. Advertisements وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و997 ألفا و865 إصابة و123780 وفاة. وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و769 ألفا و523 إصابة و66333 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و5000 حالة إصابة، و17414 حالة وفاة.

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