إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3 آلاف و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ معدل الحالات الإيجابية 9.4% عقب إجراء 32 ألفًا و 700 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 834 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 418 مصابًا في حالة خطيرة، في حين وضع 118 شخصًا منهم على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن 969 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 122 ألفًا و539 إصابة.. لافتة إلى أنه منذ فبراير الماضي، أصيب شخص من بين كل 75 شخصًا بالفيروس.

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