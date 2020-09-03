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غرق سفينة شحن قبالة اليابان على متنها 43 شخصا و6000 بقرة

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انقلبت سفينة شحن على متنها طاقم متكون من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها من جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وقال خفر السواحل اليابانى، بحسب "روسيا اليوم" إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، ليل الأربعاء، أثناء البحث عن السفينة.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن إدفارودو قال إن أحد محركات السفينة تعطل قبل أن تضربها موجة عاتية وتنقلب، وأضاف أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

وأوضح خفر السواحل أن الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا، وأظهرت صور من خفر السواحل شخصا مرتديا سترة نجاة يجري سحبه من البحر الهائج في الظلام، وأرسلت السفينة "جلف لايفستوك 1" نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة "أمامي أوشيما" في جنوب غرب اليابان، أمس الأربعاء، وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار "مايساك" الذي كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية.

وكانت السفينة قد غادرت نيوزيلندا في 14 من أغسطس حاملة 5867 بقرة ويقودها طاقم من 43 فردا متجهة إلى الصين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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