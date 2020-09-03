الأهلي يترقب صفقة بيع رمضان صبحي لبيراميدز للمطالبة بفلوس الرعاية

يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني.
وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب اقترب بشدة من الإعلان عن انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي بعد النجاح في التوصل لاتفاق بشأن شرائه من هيدرسيفيلد الأنجليزي، في الوقت الذي سيتضمن العقد بنداً يمنح رمضان الحق في فسخ تعاقده خلال أي فترة انتقالات حال اعادته لفلوس شرائه من هيدرسيفيلد بجانب دفع قيمة عقده الشخصي.
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