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الأهلي يترقب صفقة بيع رمضان صبحي لبيراميدز للمطالبة بفلوس الرعاية

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يترقب مسئولو النادى الأهلى إعلان بيراميدز عن ضم رمضان صبحى، بشكل رسمي من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وكشف النقاب عن قيمة الصفقة لتجهيز مطالبة رسمية للحصول على حق رعاية اللاعب وإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تتوقف قيمتها على قيمة الصفقة التي من المتوقع أن يصل اجماليها لـ3 ملايين إسترليني.

 

ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، حيث أكد الجناح الدولي أنه يُفضل الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، ،وتسود حالة من الاستياء داخل الأهلي من رمضان صبحي خاصة وأن اللاعب أكد في أول الأمر، وخلال جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس النادي أنه يرغب في البقاء بالأهلي، لتنجح الإدارة الحمراء في الوصول لاتفاق رسمي بشأن شراء اللاعب من ناديه رسمياً، إلا أن رمضان  تراجع بعد أن تلقى عرضاً من بيراميدز يحصل من خلاله على 33 مليون جنيه سنوياً ،في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 18 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد.

 

وأكد مصدر مقرب من رمضان صبحي أن اللاعب اقترب بشدة من الإعلان عن انتقاله لبيراميدز بشكل رسمي بعد النجاح في التوصل لاتفاق بشأن شرائه من هيدرسيفيلد الأنجليزي، في الوقت الذي سيتضمن العقد بنداً يمنح رمضان الحق في فسخ تعاقده خلال أي فترة انتقالات حال اعادته لفلوس شرائه من هيدرسيفيلد بجانب دفع قيمة عقده الشخصي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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