زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر جنوب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم /الخميس/ جزر أوجاساوارا الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

وقالت الوكالة في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني) إن الزلزال الذي وقع في الساعة 12:21 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق حوالي 10 كيلومترات، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، وهي إحدى الجزيرتين المأهولتين في سلسلة الجزر. وأوضحت الوكالة أن الزلزال لم يسبب موجات مد عاتية "تسونامي".

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