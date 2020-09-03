قصة صور .. كهربا عينه على إستعادة البريق فى الأهلى للخروج من دوامة الأزمات

يسعى محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب نادى الأهلى لإستعادة بريقه الفنى مجددا ، خاصة مع إقتراب موعد عودته للمشاركة فى المباريات و إنتهاء فترة إيقافه ، من أجل الخروج من دوامة الأزمات و الشكاوى بينه و بين فريقه الأسبق الزمالك فى الفيفا ، ويخوض كهربا تدريبات خاصة فى أحد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الإجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ووضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، ويفصل كهربا 4 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

يُجهز محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلى بالتعاون مع محاميه الخاص شكوى جديدة تمهيداً للتقدم بها للاتحاد الدولى فيفا ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى لأفيش البرتغالى، والذى انتقل منه للأهلى، وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد فى توقيت غير قانونى الأمر الذى تسبب فى إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى والمقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادى الأبيض جاء بعد انتهاء عقده. و يرصد اليوم السابع لقطات للاعب محمود عبد المنعم كهربا فى الصور التالية : Advertisements



