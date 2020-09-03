طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وسيسود طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وستصل نسبة الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى 75%.

ويتوقع الخبراء، أن يشهد طقس شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري، وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 21

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العريش العظمى 31 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 36 والصغرى 25

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

أسيوط العظمى 38 والصغرى 24



