إصابة 18 شخصا جراء إعصار مايساك باليابان.. وتحذيرات من إعصار آخر

أعلنت السلطات اليابانية أن 18 شخصاً على الأقل أصيبوا في جزيرة "كيوشو" الرئيسية بجنوب غرب البلاد جراء إعصار "مايساك" الذي عبر المنطقة قبل أن ينتقل إلى شبه الجزيرة الكورية في صباح اليوم الخميس، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني) من أن إعصارا آخر يسمى "هايشين" من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة قوية للغاية ويصل إلى المياه القريبة من سلسلة جزر "أمامي" في جنوب غرب البلاد يوم الأحد القادم.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية في بيان إن أكثر من 80 ألف منزل في الجزيرة، لا سيما في محافظة ناجازاكي، تعرضوا لانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من جراء الإعصار. بينما تم تعليق خدمات قطار شينكانسن السريع مؤقتًا بين محطتي هيروشيما وهاكاتا من الخدمة الأولى في اليوم كإجراء احترازي وتم إلغاء بعض الرحلات الداخلية.

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