شريف منير يعلن اعتزال السوشيال ميديا: تعرضت لكم كراهية وحقد غير مبرر

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أعلن الفنان شريف منير الابتعاد عن السوشيال ميديا بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لأكثر من موقف سيئ بداية من التنمر على بناته وآخرها التعليقات الجارحة على صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق خلال قضاء إجازتهم الصيفية.
وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبى وبطبعتى للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامى أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخى فى التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".
شريف منير
وأضاف منير، "لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندى، لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تانى أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادى أنا اتشتم وعيلتى يتشتموا لكن مش عادى إنى أرد على الغلط".
واختتم شريف منير كلامه قائلا، "وعلى فكرة أنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهورى اللىى حبنى بجد وعارفنى كويس.. استراحة شوية بقا".
وأثارت صورة نشرها الفنان شريف منير وتجمعه بالنجمين أحمد السقا وأحمد رزق تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، إلا أنه تعرض لانتقادات وإساءات من قبل بعض متابعيه، وذلك بعدما كتب منير على الصورة، "آدى يا سيدى الفنانين .. عايشين فى الفتّة.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس فى الحر والقرف.. حرام عليكم.. حِسوا بالناس.. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".
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