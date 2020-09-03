قرار جمهوري بالموافقة على منحة لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 113 لسنة 2020، بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمائي لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولي لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019.

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نص القرار

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، ووفق خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمائي لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية الأولي لتطوير الإحصاءات" الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.