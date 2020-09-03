نتائج اشبال الامة 2020 .. ظهرت الان نتائج اشبال الامة .. رابط نتائج اشبال الامة دور 2020

ينتظر عشرات الألاف من الطلبة نتائج مدرسة أشبال الأمة 2020 ، في حين تزداد عمليات البحث من قبل المتقدمين بالطلبات عبر الموقع الرسمي للمدرسة ، حيث تلك هي من تحدد المصير تلك المرحلة الثانية من الخطوات التي تمنكك من الالتحاق في صفوف مدارس الأمة الجزائر 2020 ،حيث في تلك الفترة الكائنة ما بين 1-5 سبتمبر الحالي يمكنك سحب استدعاءك بعد ما تتلقى رسالة قبول .

وننشر لكم هنا خلال هذا المقال عبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية رابط مدرسة نتائج اشبال الأمة 2020 والذي سينقلكم مباشرة الى الموقع الرسمي للمدرسة للاستفسار عن نتائجك في أشبال الأمة 2020 .

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كما تجدون هنا نتائج اشبال الامة 2020 ، وبعد التقدم الى المرحلة الثانية والتي هي مرجلة الانتقاء ويتم خلالها تشريح عدد من المتفوقين بناء على النتائج وعلى عدد المقاعد اللازمة ، حيث أنه يتوجب على المتقدمات والمترشحات خلال الفترة 1-5 سبتمبر سحب الاستدعاء.

وبعد تلك الفترة ستخع المترشحات الى فحوصات متعددة ” طبية وبدنية ” في حين صدر قرار بمنع اجراء الامتحانات الكتابية خلال العام الجاري نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد ، بينما ستنقل الطالبات الى المرحلة الأخيرة ” القبول” والتي يلزم خلالها سحب استدعاء الطالبات عن موقع التسجيل في الفترة الكائنة بين 28-30 سبتمبر بعد قبولهم .

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ويشترط في المرحلة الثانية توافر عدة شروط من أجل سحب الاستداعاءات من الموقع في الفترة 1-5 سبتمبر وهي :

أن تكون المتقدمة انثى ، وأن تكون من مواليد عام 2005، أو بعدها. ،أن تكون تم قبولها في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2020، بمعدل 12/20 أو ما يزيد، شُعبة علوم وتكنولوجيا ،أن تتمتع بصحة جيدة، ولياقة بدنية.

رابط نتائج اشبال الامة 2020 : من هنا

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1532