أنتونيلا vs جورجينا.. مين يكسب فى صراع شركاء ميسي ورونالدو؟

سيطرت الإسبانية جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى على مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لما تمتلكه من إطلالة مميزة إضافة إلى اقتران اسمه بمهاجم البيانكونيرى، لدرجة منحتها الاستحواذ على إعجاب جماهير يوفنتوس وجماهير ريال مدريد الإسبانى فريق الدون السابق بالإضافة إلى جمهور غريمه التقليدى برشلونة على عكس المعتاد، ولكن على الجانب الأخر نجد أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالونى لا تتواجد بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى رغما من كونها تمتلك إطلالة مميزة هي الأخرى واقتران اسمها بالبرغوث.

ولكون جورجينا رودريجيز وأنتونيلا روكوزو تمتلكان إطلالة مميزة ويرتبط اسمهما بنجمين كبيرين في عالم كرة القدم، ودخل الثنائى فى مقارنة بينهما من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة من الأجمل والأكثر تأثيرا، ولفتت جورجينا الأنظار بعدد من الفساتين المميزة وملابس البحر الساخنة برفقة النجم البرتغالى، منحتها شهرة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

بينما خطفت أيضا أنتونيلا روكوزو الأنظار بفساتينها الأنيقة وملابس البحر المميزة في العديد من المحافل التي ظهرت فيها رفقة النجم ليونيل ميسي. وتواجه جورجينا رودريجيز انتقادا شديدا من الجماهير عندما تظهر برفقة ابنتها وأبناء النجم كريستيانو رونالدو لكونها لا تستطيع اختيار ملابس أنيقة للأطفال على عكس زوقها الرفيع في اختيار ملابسها. في الوقت الذى يحصل أبناء النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي على إعجاب الجماهير بأناقتهم وإطلالتهم الرائعة عند ظهورهم برفقة أنتونيلا، والتي تتفنن في اختيار ملابسهم بشكل مذهل.



انتونيلا روكوزو

جورجينا

جورجينا وابناء رونالدو

عائلة ميسي

انتونيلا وميسي

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انتونيلا ونجلها



جورجينا ورونالدو



روكوزو



رونالدو وعائلته



رونالدور وجورجينا



رونالدون وابنائه



زوجة ميسي



كريستيانو روجورجينا



ميسي وانتونيلا وابنائهم



ميسي وانتونيلا



ميسي وعائلته



