الرئيس يخصص أرض الحزب الوطنى ووزارة الداخلية القديمة ومجمع التحرير لصندوق مصر

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل رقم 459 لسنة 2020، بأن تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى، أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832، 2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م، 3- أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م، 4-أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م، 5- أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م، 6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م، 7- أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.

Advertisements

وجاءت فى المادة الثالثة، أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وفى المادة الرابعة، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.