برة الملعب.. مريم خالد لاعبة تنس الطاولة: مطربى المفضل تامر حسنى وبحب أنجلينا جولى

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم خالد لاعبة تنس الطاولة فى النادى الأهلى ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا. من نجمك المفضل؟ ويل سميث. من مطربك المفضل؟ تامر حسنى. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مهندسة كمبيوتر.. وبالفعل حققت حلمى. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ ممكن.. على حسب الموقف.

مريم خالد 3 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أنجيلينا جولى. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط، ولكن الأفضل يكون رياضى.



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