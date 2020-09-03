قرار جمهوري بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة لصالح صندوق مصر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، أرض ومبني مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832، 2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م، 3- أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م، 4-أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م،5- أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م، 6- أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م، 7- أرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.
وجاءت في المادة الثالثة، أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب علي هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وفي المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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