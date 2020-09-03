مصرع سائق وإصابة 3 مواطنين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر

لقى سائق مصرعه وأصيب 3 مواطنين آخرين فى 3 حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث انقلبت سيارة أجرة أمام محطة سكك حديد إسنا، وأسفرت عن مصرع سائق وإصابة مواطن، وأصيب ثانى فى إنقلاب دراجة بخارية كان يستقلها، وأصيب ثالث نتيجة سقوطه من علو، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت لتلقى العلاج اللازم، حرر محضرا لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، يفيد بإنقلاب سيارة دبابة علي الطريق الزراعى مصر - أسوان أمام محطه سكك حديد إسنا تحمل أرقام (8658)، مما أدي إلي وفاه سائق السيارة "عيد.ك.ع" 37 سنة، وإصابه المواطن "مصطفي.س.ط" 30 سنة، وتبين وجود جرح قطعي أعلي العين اليمني بطول 9سم، وجرح قطعي بالخد الأيمن بطول 7سم وجرح قطعي بالذراع الأيمن 15 سم، وقطع فى الأوتار وإشتباه كسر بالجمجمة.

وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمجلس المدينة، وسيارتى إسعاف ومعدات من مجلس المدينة لرفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، وتم نقل جثمان السائق المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا، والمواطن المصاب إلى مستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تلقت غرفة العمليات بمدينة إسنا، إخطار يفيد بسقوط المواطن "أمير.ع." 35 سنة من علو مما أسفر عن إصابته بجرح سطحي أسفل الشفة بـ2 سم وكدمه في الشفه العلوي وإشتباه كسر بعظام الأنف والفخد العلوي من الرجل، وتم نقله إلى مستشفي أرمنت لتلقى العلاج اللازم، وأصيب الشاب "الشاذلي.ع.ش" بإشتباه بكسر فى الجمجمة، فى حادث إنقلاب دراجته البخارية، مما أدي إلي نزيف فى الأذن اليسرى وجرح قطعي بالجمجمة وإشتباه نزيف وتم نقله لمستشفي أرمنت لتلقى الفحوصات والعلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل حادث على حده.



