رابط نتائج اشبال الامة 2020 .. ظهرت حالا نتائج اشبال الامة 2020

تجدون هنا نتائج اشبال الامة 2020 ، خلال هذا المقال ستجدون نتائج اشبال الامة 2020 والموقع الرسمي للتسجيل

نتابع معكم خلال هذا المقال عبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية نتائج اشبال الامة 2020 ، وبعد انتهاء المرحلة الاولى من تقديم استدعاءات الطلبة في شهر أغسطس المنصرم ، تبقى على المتقدمين انتظار القبول في هذه الفترة الواقعة ما بين 1-5 سبتمبر الحالي والتي سيتم خلالها ترشيح عدد كبير من المتفوقين بناء على عدد المقاعد المطلوبة والاطلاع الى النتائج العليا .

ويتوجب عليك كمرشح خلال تلك الفترة سحب استدعاءك من الموقع الالكتروني ، في حين يشترط عليك عدة بنود لقبولك في المرحلة الثانية والتي هي : أن تكون المتقدمة انثى ، وأن تكون من مواليد عام 2005، أو بعدها. ،أن تكون تم قبولها في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2020، بمعدل 12/20 أو ما يزيد، شُعبة علوم وتكنولوجيا ،أن تتمتع بصحة جيدة، ولياقة بدنية.

وبعد تلك المرحلة تتبقى الخطوة الأخيرة والتي يتم من خلالها اعتماد الطلبة بشكل رسمي ، وسيتم خلالها اجراء فحوصات بدنية وطبية لصفوف الطلبة أجمع للتثبت من خلوهم من أي أمراض أو اعاقات ، كما ولن يتم الامتحان كتابيا في حالة استثنائية لهذا الفوج نتيجة تفشي فايروس كورونا ومن أجل حماية الطالبات .

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وسيتم الانتقال الى مرحلة القبول بعد الانتهاء من تلك الخطوات التي ستؤهل الطالبات الى الصعود لقمة النهاية ، كما ويتوجب عليك أيضا في تلك المرحلة سحب استدعائك مرة أخرى من موقع التسجيل خلال فترة 28-3 سبتمبر الجاري ، دمتم بأمان.

كما وننقل لكم هنا خلال الفقرة الأخيرة رابط نتائج اشبال الامة 2020 : من هنا

المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1499