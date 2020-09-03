تجدون هنا نتائج اشبال الامة 2020 ، خلال هذا المقال ستجدون نتائج اشبال الامة 2020 والموقع الرسمي للتسجيل
نتابع معكم خلال هذا المقال عبر موقع صحيفة دوت الخليج الاقتصادية نتائج اشبال الامة 2020 ، وبعد انتهاء المرحلة الاولى من تقديم استدعاءات الطلبة في شهر أغسطس المنصرم ، تبقى على المتقدمين انتظار القبول في هذه الفترة الواقعة ما بين 1-5 سبتمبر الحالي والتي سيتم خلالها ترشيح عدد كبير من المتفوقين بناء على عدد المقاعد المطلوبة والاطلاع الى النتائج العليا .
ويتوجب عليك كمرشح خلال تلك الفترة سحب استدعاءك من الموقع الالكتروني ، في حين يشترط عليك عدة بنود لقبولك في المرحلة الثانية والتي هي : أن تكون المتقدمة انثى ، وأن تكون من مواليد عام 2005، أو بعدها. ،أن تكون تم قبولها في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2020، بمعدل 12/20 أو ما يزيد، شُعبة علوم وتكنولوجيا ،أن تتمتع بصحة جيدة، ولياقة بدنية.
وبعد تلك المرحلة تتبقى الخطوة الأخيرة والتي يتم من خلالها اعتماد الطلبة بشكل رسمي ، وسيتم خلالها اجراء فحوصات بدنية وطبية لصفوف الطلبة أجمع للتثبت من خلوهم من أي أمراض أو اعاقات ، كما ولن يتم الامتحان كتابيا في حالة استثنائية لهذا الفوج نتيجة تفشي فايروس كورونا ومن أجل حماية الطالبات .
وسيتم الانتقال الى مرحلة القبول بعد الانتهاء من تلك الخطوات التي ستؤهل الطالبات الى الصعود لقمة النهاية ، كما ويتوجب عليك أيضا في تلك المرحلة سحب استدعائك مرة أخرى من موقع التسجيل خلال فترة 28-3 سبتمبر الجاري ، دمتم بأمان.
كما وننقل لكم هنا خلال الفقرة الأخيرة رابط نتائج اشبال الامة 2020 : من هنا
المصدروكالات
المصدر : https://medadpress.com/?p=1499
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رابط نتائج اشبال الامة 2020 .. ظهرت حالا نتائج اشبال الامة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مداد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.