الأهلي يرفض تخفيض غرامة المليون جنيه ضد كهربا بعد "خناقة" الشناوى

رفض مسئولو النادى الأهلي تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، والمُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها اللاعب خلال مران أمس، الأربعاء، مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ثم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب، رغم أن الأخير أكد أنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلي من أجل تخفيف العقوبة.

ويرفض الخطيب فكرة التخفيض وأصر على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا باعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأمس وخرج عن النص بشهادة جميع من حضر الواقعة التى نقلها سيد عبد الحفيظ لرئيس النادى، فوافق الأخير على غرامة مليون جنيه دون تخفيض مهما كانت دوافع اللاعب لتقليل المبلغ.

من ناحية أخرى، طالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.

وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

