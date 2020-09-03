حازم إمام يعترف بخناقات غرفة الملابس.. ويؤكد: الأهلى مخدش حاجة من كهربا

أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن توقيع الأهلى غرامة مليون جنيه على لاعبه محمود عبد المنعم كهربا يؤكد أن الخطأ كبير للغاية ولم يحدث من قبل، بدليل توقيع أكبر عقوبة فى تاريخ الكرة المصرية، مشيراً إلى أن الأهلى لم يحصل على أى مردود من كهربا منذ قدومه للقلعة الحمراء، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الخناقات والمشاكل فى أوضة اللبس بتحصل فى كل أندية العالم، هى فقط تحدث ردود أفعال قوية إذا وقعت فى نادٍ كبير لديه جماهير مثل ما حدث فى واقعة كهربا والأهلى".

وأضاف حازم إمام، "زمان كانت بتحصل خناقات وبلاوى فى أوضة اللبس لكل الأندية بس كنا بنطلب من الصحفيين المكلفين بتغطية النادى بعدم نشر هذه الوقائع، وبالفعل لم تكن تنشر فى الصحف، ولكن حالياً صعب تنفيذ هذا الأمر فى عصر الإنترنت، الخبر يعرفه الجميع فى ثوانٍ معدودة عشان كدا صعب ندارى أى مشكلة وتعدى بسهولة".

وتابع الثعلب الصغير، "الأهلى وقع عقوبة على كهربا مليون جنيه وهى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية، وتؤكد فداحة الخطأ الذى ارتكبه اللاعب، والأهلى طول عمره محدش بيعرف المشاكل اللى عنده، ولكن مؤخراً بقت تظهر على السطح بسهولة وهى للأمانة مشكلة وجود ناس غير أمينة داخل الفرق مثلما حدث فى واقعة فرجانى ساسى وحازم إمام ".

وأكد حازم إمام أن "الأهلى مخدش حاجة من كهربا منذ انضمامه للفريق تعرض للإيقاف من اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة السوبر ثم تعرض لغرامة من الفيفا بسبب شكوى الزمالك ثم عقوبة من الأهلى بعد خناقته مع محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر الذى أراه من أكثر اللاعبين أدباً وأخلاقاً ".

ورفض مسئولو النادى الأهلى تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، والمُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها اللاعب خلال مران أمس، الأربعاء، مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ثم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب، رغم أن الأخير أكد أنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلى من أجل تخفيف العقوبة.

Advertisements

ويرفض الخطيب فكرة التخفيض وأصر على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا باعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأمس وخرج عن النص بشهادة جميع من حضر الواقعة التى نقلها سيد عبد الحفيظ لرئيس النادى، فوافق الأخير على غرامة مليون جنيه دون تخفيض مهما كانت دوافع اللاعب لتقليل المبلغ.

من ناحية أخرى، طالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.

وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

