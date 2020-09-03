قال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الخميس، إن أفغانستان ستنقل إلى قطر سبعة سجناء تطالب الحركة بالإفراج عنهم قبل محادثات السلام المنتظر أن تبدأ هذا الأسبوع. وقال مسؤول أفغاني إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين قريبا، رغم أن الحكومة لم تكن ترغب في الإفراج عنهم لأنهم مدانون بقتل جنود أجانب. وأضاف "سيُنقلون إلى الدوحة"، وقال إن من المنتظر أن يسافر مسؤولون أفغان كبار إلى الدوحة هذا الأسبوع من أجل المحادثات.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أفغانستان تسلم قطر 7 سجناء من طالبان مدانين بعمليات إرهابية ضد جنود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.