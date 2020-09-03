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المحكمة الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة فى الفيزياء

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أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم " ، حكم الدرجة الأولي والمتضمن منح طالب ثانوية عامة لعام 2015 /2016 نصف درجة فقط لا غير بمادة بمادة الفيزياء ، بعدما طعن الطالب علي إعلان نتيجته في ثلاث مواد ، ورفضت المحكمة باقي الطلبات ، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

 

 

أقام الطعن الطالب، علي الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58 ، فيما أبقت المحكمة علي درجتة في مادة الكيمياء 57.5 ، وفي الأحياء 58 ، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولي والتى أطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به 

 

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وأطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، الي تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته ، والمتضمن عدم استحقاقه أية درجات إضافية في مادتي  (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء ) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58،5 درجة بدلا من 58 درجة ، وتراه حقاً وعدلاً ، ولا سيما وأن المحكمة طالعت كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات .

 

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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