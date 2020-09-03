المحكمة الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة فى الفيزياء

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم " ، حكم الدرجة الأولي والمتضمن منح طالب ثانوية عامة لعام 2015 /2016 نصف درجة فقط لا غير بمادة بمادة الفيزياء ، بعدما طعن الطالب علي إعلان نتيجته في ثلاث مواد ، ورفضت المحكمة باقي الطلبات ، وألزمته المحكمة بالمصروفات.
أقام الطعن الطالب، علي الحكم القاضي منطوقه بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء 58.5 بدلًا من 58 ، فيما أبقت المحكمة علي درجتة في مادة الكيمياء 57.5 ، وفي الأحياء 58 ، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولي والتى أطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به
وأطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، الي تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته ، والمتضمن عدم استحقاقه أية درجات إضافية في مادتي (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء ) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58،5 درجة بدلا من 58 درجة ، وتراه حقاً وعدلاً ، ولا سيما وأن المحكمة طالعت كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات .
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