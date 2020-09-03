ميسي يقرر الاستمرار فى برشلونة حتى نهاية عقده والرحيل مجانا صيف 2021

قرر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني العدول عن قرار الرحيل من الفريق الكتالونى والاستمرار حتى نهاية عقده داخل كامب نو فى يونيو 2021، ووفقاً لما نشره البرنامج الإسبانى الشهير "JUGONES"، فإن ليونيل ميسي قرر البقاء فى برشلونة بعد عدة أيام من التوتر داخل البارسا عقب قراره المفاجئ بالرحيل، وذلك عقب اجتماع جمعه بوالده ووكيله أعماله خورخي ميسي فى منزله لمدة 68 دقيقة ظهر اليوم،الخميس.

وأضاف البرنامج الشهير، أن خورخى ميسي أخطر النجم الأرجنتينى بأنه من الضروري البقاء فى برشلونة حتى نهاية عقده، وهو ما دفع اللاعب للعدول عن قراره تجنباً للدخول فى معارك قانونية مع الفريق الكتالونى الذى قضى داخل جدرانه 20 عاماً.

وكان خورخى ميسي قد اجتمع مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أمس، الأربعاء، لكن لم يتوصل الطرفان لقرار حاسم حول مستقبل النجم الأرجنتينى فى كامب نو.

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وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021، ولكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى في عقده.

جدير بالذكر أن عدة أندية أوروبية كانت تترقب رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، لضمه على الفور وأبرزها مانشستر سيتي ثم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.



