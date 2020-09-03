فيديو .. صافي يتعادل لطنطا أمام الاتحاد السكندري 1 / 1

أحرز أحمد سالم صافي هدف التعادل لفريق طنطا في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 64 من عمر اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

هدف طنطا

أنتهت احداث الشوط الأول من مباراة طنطا و الاتحاد السكندري بتقدم الاتحاد بهدف دون رد أحرزه السوري عمر الميداني في الدقيقة 4 من ضربة حرة مباشرة من عمر اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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جاءت مباراة طنطا و الاتحاد حماسية من بدايتها ، و كانت أكثر خطورة من قبل فريق الاتحاد السكندري الذى أحرز هدف مبكر من ضربة حرة مباشرة عن طريق السوري عمر الميداني ، واستمرت السيطرة للاعبي الاتحاد لكن دون خطورة ، في المقابل اعتمد فريق طنطا على الهجمات المرتدة والعرضيات لكن دون ترجمة لأهداف.

ويقبع فريق طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"أحمد سامى" مديراً فنياً لطنطا بعد رحيل محمد صلاح المدير الفني السابق عن الفريق عقب ثلاثية سموحة ويسعى سامى لتحقيق فوز يساهم في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، في المقابل يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لخطف النقاط الثلاث لمواصلة قطار النتائج الجيدة واقتحام المربع الذهبى بفضل كتيبة النجوم المتألقة في زعيم الثغر.

