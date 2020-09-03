دانيال كريج يواجه رامى مالك بالتريللر الثانى من NO TIME TO DIE.. فيديو وصور

طرح القائمون علي فيلم جيمس بوند الجديد " No Time to Die " التريللر الثاني للعمل المقرر أن يتم عرضه في 12نوفمبر المقبل ، وقد وصلت مده التريللر دقيقتين ونصف جمعت عدد من المشاهد المثيرة من العمل الذي ينتظر الملايين بدء عرض بدور السينما بشتي انحاء العالم ، وتظهر أحدث أفلام جيمس بوند عودة دانيال كريج في الدور الأيقوني لجيمس بوند المعروف أيضا باسم 007 ، مع رامي مالك باعتباره الشرير الموجود بالعمل .

يشارك أيضا في فيلم " No Time to Die " الي جانب دانيال كريسج و رامي كالك كل من ليا سيدوكس ، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم .

وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة .

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