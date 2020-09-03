- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
طرح القائمون علي فيلم جيمس بوند الجديد " No Time to Die " التريللر الثاني للعمل المقرر أن يتم عرضه في 12نوفمبر المقبل ، وقد وصلت مده التريللر دقيقتين ونصف جمعت عدد من المشاهد المثيرة من العمل الذي ينتظر الملايين بدء عرض بدور السينما بشتي انحاء العالم ، وتظهر أحدث أفلام جيمس بوند عودة دانيال كريج في الدور الأيقوني لجيمس بوند المعروف أيضا باسم 007 ، مع رامي مالك باعتباره الشرير الموجود بالعمل .
يشارك أيضا في فيلم " No Time to Die " الي جانب دانيال كريسج و رامي كالك كل من ليا سيدوكس ، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم .
وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة .
1
2
3
4
4
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دانيال كريج يواجه رامى مالك بالتريللر الثانى من NO TIME TO DIE.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.