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أم تقتل خمسة من أطفالها في ألمانيا وتحاول الانتحار

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ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الشرطة أنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب ألمانيا، وقالت الصحيفة إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها، 27 عاما، قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر. وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.

 

وأضافت الصحيفة أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن، بعد ظهر اليوم، ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وقالت إن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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