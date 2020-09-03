تفاصيل جديدة في قضية تسمم المعارض الروسي اليكسي نافالني

أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانا اليوم الخميس بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني قائلة إن التسميم بغاز الأعصاب السام يُعد استخداما لسلاح كيماوي محظور. وقالت ألمانيا إن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب السام نوفيتشوك الذي يرجع إلى العهد السوفيتي. كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت حظر هذه المادة الكيماوية على وجه الخصوص هذا العام. وقالت "تسميم أي شخص باستخدام غاز الأعصاب يُعد استخداما للأسلحة الكيماوية. إن مثل هذا الزعم يثير القلق الشديد".



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