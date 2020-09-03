الأهلي يعاقب كهربا بتدريبات منفردة بعد خناقة الشناوي وعبد الحفيظ

منع النادى الأهلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من التدريات الجماعية اليوم الخميس، كنوع من العقاب الإضافى بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض اللاعب اليوم مرانا انفراديا داخل الجيم، ليمثل ذلك استكمال للعقاب الأساسى تغريم كهربا مليون جنيه نظرًا لما بدر منه قبل مران أمس، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لمحمد الشناوى فى حضور وليد سليمان.
وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين، وكشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح أمس، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر ليدخل هو الأخر في مشادة قوية مع كهربا.
وطالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.
وأكد المدرب السويسرى أن "الخبرة" لابد أن يكون لها دور فى مثل هذه المواقف التى قد يكون لها تأثير سلبى، لو لم يتجاوز الفريق هذه الأمور سريعاً، لذا لابد أن يتجاوز اللاعبون واقعة كهربا والتركيز فى الارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.
ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدا لجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويحتاج الأهلى الفوز غداً أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا ولمواصلة الانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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